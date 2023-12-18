Российским школьникам рассказали о подвигах участников СВО

В школах и колледжах России прошел цикл встреч «Разговоры о важном», посвященный героям нашего времени, сообщается на сайте проекта.

Полковник Юрий Гагарин (позывной «Ангел») рассказал школьникам, каких людей можно назвать героями нашего времени, а также о том, как люди поддерживают участников СВО.

«Герои нашего времени – это те люди, которые совершают геройские поступки, на задумываясь о том, что этот поступок является геройским. Эти люди по-настоящему любят свою страну, свою деревню, свое государство, все то, где они живут и готовы с этим идти и выполнять свои задачи», – отметил полковник.

В ходе диалога с классными руководителями школьники пришли к выводу, что знания о героях России помогают лучше узнать историю страны.

Напомним, в ходе подведения итогов года президент России Владимир Путин заявил, что лучшим воспитанием является личный пример.