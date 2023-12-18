Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российским школьникам рассказали о подвигах участников СВО

В российских школах провели «Разговоры о важном» о героях СВО

close
100%
Freepik

В школах и колледжах России прошел цикл встреч «Разговоры о важном», посвященный героям нашего времени, сообщается на сайте проекта.

Полковник Юрий Гагарин (позывной «Ангел») рассказал школьникам, каких людей можно назвать героями нашего времени, а также о том, как люди поддерживают участников СВО.

«Герои нашего времени – это те люди, которые совершают геройские поступки, на задумываясь о том, что этот поступок является геройским. Эти люди по-настоящему любят свою страну, свою деревню, свое государство, все то, где они живут и готовы с этим идти и выполнять свои задачи», – отметил полковник.

В ходе диалога с классными руководителями школьники пришли к выводу, что знания о героях России помогают лучше узнать историю страны.

Напомним, в ходе подведения итогов года президент России Владимир Путин заявил, что лучшим воспитанием является личный пример.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами