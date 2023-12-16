В Подмосковье лимузин застрял в снегу по дороге к невесте

В Подмосковье машина, заказанная для молодоженов, застряла в снегу. Об этом сообщает Telegram-канал «Нахабино Инфоканал».

Инцидент произошел в Нахабино. Известно, что лимузин предназначался для невесты, которая должна была отправиться в нем на торжество. Однако, когда автомобиль заехал на территорию жилищного комплекса, он застрял в сугробах.

На кадрах заметно, как на помощь машине приходит тракторист. Техника вытаскивает лимузин из снега, после чего водитель иномарки выбирает другой путь для того, чтобы добраться к невесте. Доехал ли автомобиль до женщины, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге женщина родила ребенка и оставила его в сугробе.