ДТП на Сахалине закончилось родами

В Южно-Сахалинске ДТП с машиной скорой помощи закончилось родами. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Сахалинской области.

Все произошло, когда медики везли роженицу в перинатальный центр. Машина двигалась с проблесковыми маячками, но один из автомобилей не уступил ей дорогу, произошло столкновение.

«Через несколько минут у женщины начались роды, медработники сразу вызвали реанимобиль и сами приступили к ведению родов», — рассказал гравврач станции скорой помощи Константин Горфункель.

Женщину уже невозможно было перевозить, поэтому фельдшеры принимали роды в машине. Весь процесс занял около 10 минут. На свет появилась здоровая девочка весом 3400 граммов. Мать и младенца на другой машине «скорой» доставили в перинатальный центр. Сейчас семья находится под присмотром врачей и чувствует себя хорошо.

Ранее полицейские приняли у петербурженки преждевременные роды.