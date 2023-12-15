Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ДТП на Сахалине закончилось родами

В Южно-Сахалинске ДТП закончилось родами

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Южно-Сахалинске ДТП с машиной скорой помощи закончилось родами. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Сахалинской области.

Все произошло, когда медики везли роженицу в перинатальный центр. Машина двигалась с проблесковыми маячками, но один из автомобилей не уступил ей дорогу, произошло столкновение.

«Через несколько минут у женщины начались роды, медработники сразу вызвали реанимобиль и сами приступили к ведению родов», — рассказал гравврач станции скорой помощи Константин Горфункель.

Женщину уже невозможно было перевозить, поэтому фельдшеры принимали роды в машине. Весь процесс занял около 10 минут. На свет появилась здоровая девочка весом 3400 граммов. Мать и младенца на другой машине «скорой» доставили в перинатальный центр. Сейчас семья находится под присмотром врачей и чувствует себя хорошо.

Ранее полицейские приняли у петербурженки преждевременные роды.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами