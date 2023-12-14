Российские губернаторы отметили важность прямой линии с Путиным

Во главе с президентом Владимиром Путиным Россия продолжит свое поступательное развитие. Об этом по итогам пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» написал в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.



«Это общение - пример того, как власть должна вести диалог с гражданами. Прямо, честно и откровенно. Мы все в очередной раз увидели, что наш национальный лидер открыт к разговору с разными группами населения и внимателен к их запросам. Президент осветил множество тем, которые сегодня волнуют наших сограждан, а также сформулировал задачи на долгосрочную перспективу. Это является основой эффективного руководства страной», — отметил он.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прямые линии президента про жизнь, и про то, чем живет страна и что реально волнует людей. «Все обращения, которые поступили на прямую линию из нашего Города-Героя, передаст нам «Народный фронт», и мы будем их отрабатывать», — подчеркнул он.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что прямая линия с президентом укрепила уверенность в том, что Россия продолжит свое поступательное развитие. По его мнению, диалог Путина с гражданами показал, что общественно-политическая обстановка в России в целом остается стабильной.

«Глава государства глубоко погружен во все вопросы, волнующие жителей, и эта осведомленность помогает находить способы решения многих существующих проблем», — написал он.

По мнению губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, Путин не только ответил на вопросы, но и фактически подвел итоги 2023 года. «Особо для нас важно, что были озвучены вопросы по поддержке Дальнего Востока и его жителей», — написал он.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что поддержка участников СВО стала одним из ключевых вопросов. Также он подчеркнул, что глава государства нацелил субъекты России на создание программ по продвижению брендов региона.

В свою очередь, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что Путин в очередной раз подчеркнул важность инфраструктурного развития Сибири в целом и, в частности, Омской области.

Как подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на прямую линию поступило огромное количество вопросов.

«Люди понимают, что это - возможность решить проблемы. Разумеется, много обращений было посвящено спецоперации и поддержке бойцов. Уверен, многим военнослужащим было важно услышать, что после получения ранений не нужно возвращаться в части для прохождения военно-врачебных комиссий», — отметил он.