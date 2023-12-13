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КГБ Белоруссии выяснил мотивы обвиняемого в терактах на БАМе

Тертель: мотивом белоруса устроить теракты на БАМе стало перевернутое сознание

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ФСБ

Глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель рассказал о мотивах соотечественника, устроившего теракты на Байкало-Амурской магистрали (БАМе). Это корысть, а также перевернутые ценности и сознание, приводит его слова агентство БелТА.

«Речь идет о нашем гражданине, жителе Витебского региона, бывшем работнике «Нафтана», который был уволен в декабре 2020-го за причастность к экстремистской деятельности. Мотивы прежде всего корыстные. Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны. Кроме того, мотивом стало перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности», — сказал Тертель.

Он отметил, что вербовку белоруса проводили украинские спецслужбы дистанционным путем. Глава комитета обратил внимание на контингент, используемый киевскими «коллегами» для достижения своих целей.

«Украинские спецслужбы в том числе используют людей с проблемами с психикой, больных людей. Это нехорошая практика», — добавил он.

Теракт был совершен днем 29 ноября в Бурятии. На движущемся по Северомуйскому тоннелю поезде взорвалось четыре устройства, которые подозреваемый установил самостоятельно. Злоумышленника задержали в Омской области.

Подозреваемый в содеянном — гражданин Белоруссии Сергея Еремеев. На допросе мужчина признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, завербованного украинскими спецслужбами. Центральный районный суд Омска арестовал его до 30 января.

Ранее стало известно, что рассказал на допросе подозреваемый в теракте.

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