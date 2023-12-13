Автоэксперты оценили идею депутата Госдумы ограничить цены на такси в непогоду

Ограничение максимальной стоимости такси при неблагоприятной погоде грозит негативными последствиями, считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, это приведет к тому, что перевозки в снегопад уйдут в серую зону. Так в беседе с RT он прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить такси резко поднимать цены на свои услуги в непогоду.

Тарифы повышаются по причине того, что таксисты работают за проценты, а перевозки в непогоду приводят к тому, что время в пути и затраты топлива вдвое превышают обычные показатели, отметил эксперт.

«Водители просто не хотят выходить на работу. Чтобы вывести их на линию, нужно предложить им что-то. Если вводить ограничения сверху, мы придем к тому, что все перевозки в снегопад уйдут в серую зону», — убежден Кадаков.

Потолок цен на услуги такси может также привести к тому, что автомобили просто перестанут приезжать на вызов, считает эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Чем ниже цена, тем безопасность ниже, чтобы денег заработать, водители будут нарушать правила в и без того опасных дорожных условиях», — добавил он.

Напомним, Милонов направил главе Минтранса предложение о введении максимальной цены на такси при неблагоприятной погоде, напомнив о недавних случаях резкого роста на их услуги при снегопаде в Москве.

Юристы ранее рассказали, могут ли административные меры помочь снизить цены на услуги такси.