Украинские правоохранители предъявили обвинение бывшему зампреду Фонда госимущества

Правоохранительные органы Украины обвинили бывшего первого заместителя главы Фонда государственного имущества страны (ФГИУ) в получении незаконных доходов от двух крупных государственных предприятий. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным НАБУ, преступная организация, которую возглавляли руководители ФГИУ, нанесла государству ущерб на сумму свыше 400 млн гривен (более $10,8 млн). При этом правоохранители не назвали фамилии чиновника, которому было предъявлено обвинение, указав лишь то, что сейчас он является действующим должностным лицом ПАО «Укрнафта».

В свою очередь, бывший первый заместитель председателя ФГИУ Денис Кудин подтвердил, что 12 декабря ему было предъявлено обвинение в применении «преступного влияния». Экс-чиновник отметил, что обвинение со стороны НАБУ стало для него полной неожиданностью.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины утвердила на должность главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) кандидатуру Виталия Коваля, который с 2019 года возглавлял Ровенскую область.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.