В Киеве заявили, что Польша усилила контроль за украинскими перевозчиками

Польские пограничники ужесточили контроль за украинскими перевозчиками, количество проверок на границе увеличено. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, его цитирует РИА Новости.

«Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши выросло количество проверок украинских автомобилей», — сказал Деркач.

По информации замминистра, польской стороне удалось выявить несколько случаев нарушений технических требований к автомобилям. Пограничники зафиксировали отсутствие аптечек и необходимых при пересечении границы документов, отметил Деркач.

«Учитывая вопрос потенциального продления соглашения о либерализации перевозок, очень важно, чтобы все требования этого соглашения были соблюдены», — заявил замминистра и призвал водителей сократить количество нарушений.

11 декабря польские дальнобойщики снова перекрыли трассу в сторону Украины под предлогом сломавшейся фуры.

После этого украинские водители большегрузов устроили акцию протеста у здания сейма в центре польской Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о приоритете интересов своей страны в отношениях с Украиной.