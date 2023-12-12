Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве заявили, что Польша усилила контроль за украинскими перевозчиками

Мининфраструктуры Украины: Польша усилила проверки украинских водителей

close
100%
Global Look Press

Польские пограничники ужесточили контроль за украинскими перевозчиками, количество проверок на границе увеличено. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, его цитирует РИА Новости.

«Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши выросло количество проверок украинских автомобилей», — сказал Деркач.

По информации замминистра, польской стороне удалось выявить несколько случаев нарушений технических требований к автомобилям. Пограничники зафиксировали отсутствие аптечек и необходимых при пересечении границы документов, отметил Деркач.

«Учитывая вопрос потенциального продления соглашения о либерализации перевозок, очень важно, чтобы все требования этого соглашения были соблюдены», — заявил замминистра и призвал водителей сократить количество нарушений.

11 декабря польские дальнобойщики снова перекрыли трассу в сторону Украины под предлогом сломавшейся фуры.

После этого украинские водители большегрузов устроили акцию протеста у здания сейма в центре польской Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о приоритете интересов своей страны в отношениях с Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами