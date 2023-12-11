Иностранец подрался на столичной свадьбе и показал в полиции поддельное удостоверение ФСБ

Гражданин Таджикистана приехал в Москву на свадьбу родственников и устроил драку, а потом воспользовался поддельным документом. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Торжество проходило в банкетном зале «Асаки» в столичном районе Печатники. 52-летний мужчина, приехавший на праздник из зарубежья, устал от размеренного хода застолья и стал провоцировать остальных гостей на драку. На шум отреагировал охранник, который вызвал на место полицию.

Дебошира увезли в отдел внутренних дел, где он решил продемонстрировать правоохранителям удостоверение пенсионера ФСБ и потребовал немедленно его отпустить. Полицейские поняли, что документ поддельный, и составили на иностранца административный протокол за хулиганство. Теперь ему грозит еще и возбуждение уловного дела.

Ранее россиянин распечатал права на принтере и показал их инспектору ДПС.