Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранец подрался на столичной свадьбе и показал в полиции поддельное удостоверение ФСБ

В Москве гражданин Таджикистана показал поддельное удостоверение ФСБ после драки

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Гражданин Таджикистана приехал в Москву на свадьбу родственников и устроил драку, а потом воспользовался поддельным документом. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Торжество проходило в банкетном зале «Асаки» в столичном районе Печатники. 52-летний мужчина, приехавший на праздник из зарубежья, устал от размеренного хода застолья и стал провоцировать остальных гостей на драку. На шум отреагировал охранник, который вызвал на место полицию.

Дебошира увезли в отдел внутренних дел, где он решил продемонстрировать правоохранителям удостоверение пенсионера ФСБ и потребовал немедленно его отпустить. Полицейские поняли, что документ поддельный, и составили на иностранца административный протокол за хулиганство. Теперь ему грозит еще и возбуждение уловного дела.

Ранее россиянин распечатал права на принтере и показал их инспектору ДПС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами