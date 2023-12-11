В московском доме произошел взрыв газа

В жилом доме на Парковой улице в Москве произошел взрыв газа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным спасателей, хлопок выбил окна в квартире на третьем этаже и повредил балкон. Предварительная причина взрыва — неисправность кухонной плиты.

Как рассказали News.ru в центральном диспетчерском управлении АО «МОСГАЗ», инцидент случился в доме № 14 на Парковой улице около 19:30. После происшествия на месте взрыва не обнаружили газовых утечек и других угроз населению. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого сообщалось о случае в Красноярском крае, где в частном доме взорвался газовый баллон. Как сообщали в МЧС, произошла разгерметизация оборудования из-за большого и резкого перепада температур. Известно об одном пострадавшем.

Ранее взрыв произошел в квартире многоэтажки в Ачинске.