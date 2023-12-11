В Финляндии назвали условие открытия КПП на границе с Россией

Финляндия поэтапно откроет границу с Российской Федерацией в случае нормализации ситуации. Условия возобновления работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) назвала глава финского министерства иностранных дел России Элина Валтонен, ее слова приводит «Интерфакс», ссылаясь на местное агентство STT.

По словам Валтонен, ситуация на финско-российской границе мирная, несмотря на то, что там все еще находятся люди. Глава МИД Финляндии добавила, что власти страны готовы «решительно реагировать на действия России».

По данным источника, решения о режиме работы КПП будут приняты не позднее 13 декабря.

До этого сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой — сохранение текущей ситуации без изменений.

До этого замкомандующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявлял, что власти страны намерены открыть КПП на границе с Россией 14 декабря.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.