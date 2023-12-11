Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выдворение иностранцев смогут заменять штрафом

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки по исполнению наказания в виде выдворения из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что судья может заменить выдворение иностранца штрафом. Это возможно с учетом отношения иностранного гражданина к уплате налогов, наличия у него жилья и законопослушного поведения, а также с учетом других обстоятельств.

Если суд сочтет чрезмерность наказания в виде выдворения, он может назначить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.

До этого стало известно, что в Московской области правоохранительными органами были задержаны 11 человек, в том числе двое консультантов отдела при Министерстве социального развития Московской области и один — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области. По данным следствия, с 2019 по 2023 год задержанные брали взятки через посредников от предпринимателей Подмосковья за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения обязательных проверочных мероприятий.

6 декабря сообщалось, что в Петербурге после драки около «Лахта-Центра» полиция провела масштабные мероприятия, связанные с мигрантами. По результатам рейдов более 100 иностранцев доставили в полицию из-за нарушений миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны

Ранее стало известно, что водителя Kia, который врезался в Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами