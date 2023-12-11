Выдворение иностранцев смогут заменять штрафом

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки по исполнению наказания в виде выдворения из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что судья может заменить выдворение иностранца штрафом. Это возможно с учетом отношения иностранного гражданина к уплате налогов, наличия у него жилья и законопослушного поведения, а также с учетом других обстоятельств.

Если суд сочтет чрезмерность наказания в виде выдворения, он может назначить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.

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