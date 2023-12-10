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В Беслане девочка сообщила о теракте в школе

Shot: в Беслане 10-летняя девочка пошутила о теракте в школе

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Shutterstock

В Беслане 10-летняя девочка заявила о том, что ученик одной из школ якобы готовится организовать теракт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации СМИ, 9 декабря ученики школы им. Каниди стали получать сообщения, что 17-летний учащийся образовательного учреждения собирается прийти в школу с оружием. Дети стали пересылать новость друг другу.

На территории образовательного учреждения усилили охрану, правоохранители проверили школу на наличие подозрительных предметов и не обнаружили ничего, представляющего опасность.

Отправителем тревожных сообщений, по данным издания, оказалась ученица пятого класса интерната. Девочка уже призналась, что таким образом хотела пошутить над одноклассниками.

Ранее школьник «заминировал» школы под Архангельском от имени знакомого.

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