Москвичей предупредили о мощном снегопаде

В Москве на следующей неделе ожидается обильный снегопад. При этом температура воздуха будет достигать минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в интервью NEWS.ru.

«В дневные часы столбики термометров будут показывать от −12 до −15 градусов, ночью в столице ожидается до −14 градусов. <...> Осадки в виде снега также ожидаются на протяжении всей недели», – сказал Шувалов.

По его словам, сначала снег будет слабым, но уже к четвергу столичный регион накроют мощные снегопады. При этом метеоролог отметил, что уже сейчас в Москве и Подмосковье наблюдается рекордная высота снежного покрова.

К концу следующей недели, добавил Шувалов, ожидается потепление.

До этого синоптик Шувалов пообещал жителям столицы новые погодные рекорды в декабре.

В свою очередь главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сравнила снежный и холодный декабрь текущего года с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода будет преобладать этой зимой.