Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о мощном снегопаде

Синоптик Шувалов: Москву накроет мощный снегопад на следующей неделе

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве на следующей неделе ожидается обильный снегопад. При этом температура воздуха будет достигать минус 15 градусов, сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в интервью NEWS.ru.

«В дневные часы столбики термометров будут показывать от −12 до −15 градусов, ночью в столице ожидается до −14 градусов. <...> Осадки в виде снега также ожидаются на протяжении всей недели», – сказал Шувалов.

По его словам, сначала снег будет слабым, но уже к четвергу столичный регион накроют мощные снегопады. При этом метеоролог отметил, что уже сейчас в Москве и Подмосковье наблюдается рекордная высота снежного покрова.

К концу следующей недели, добавил Шувалов, ожидается потепление.

До этого синоптик Шувалов пообещал жителям столицы новые погодные рекорды в декабре.

В свою очередь главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сравнила снежный и холодный декабрь текущего года с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода будет преобладать этой зимой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами