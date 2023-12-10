Завхоз брянской гимназии, где произошла стрельба, расплакалась в суде

Завхоз гимназии №5 в Брянске, где произошла стрельба, Лариса Католикова расплакалась в суде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, Католикова частично признала свою вину в халатности. По ее словам, она делала все возможное для комфорта учеников.

Отмечается, что за день до того, как восьмиклассница пришла в школу с ружьем, со входа убрали рамку металлодетектора, чтобы украсить холл к Новому году.

51-летнюю Католикову задержали после допроса. Она проработала в школе пять лет.

«На заседании выяснилось, что у завхоза была онкология, а ее младший сын находится в зоне СВО. Католиковой грозит до семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

До этого Советский суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, которая открыла стрельбу в городской гимназии.

Суд в подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении Афанаскина за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.