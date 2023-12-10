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Минздрав согласовал обновленный состав вакцины «Спутник Лайт»

Гинцбург: Минздрав согласовал обновленный состав вакцины «Спутник Лайт»

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Российский фонд прямых инвестиций/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

По словам Гинцбурга, были внесены изменения в инструкцию.

«В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», — сказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Гинцбург добавил, что после этого НИЦ сможет ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и начать отгрузку в регионы. По его словам, препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявлял что обновленная вакцина «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот на будущей неделе.

В ноябре Гинцбург сообщил, что клинические исследования актуализированного «Спутника лайт» завершились, эффективность этого вакцинного препарата близка к 100%.

До этого бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет.

Ранее эпидемиолог объяснил россиянам, кому нужно привиться от гонконгского гриппа.

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