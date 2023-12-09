Полиция Финляндии начала расследование в отношении россиянина Тордена

Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский). Об этом сообщает Yle.

«Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине», — заявили в полиции.

Отмечается, что расследование может стать прецедентом для страны, так как оно касается событий, которые произошли не на территории Финляндии, а подозреваемый не является финским гражданином.

До этого Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего Тордена на Украину — Киев попросил выдать его еще в октябре. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее в посольстве России в Финляндии прокомментировали задержание россиянина Тордена.