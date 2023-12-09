МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

МЧС России предупредило об аномальных морозах, которые будут на 7-10 градусов ниже нормы с воскресенья 10 декабря на понедельник 11 декабря в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха составит на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается снег.

В Татарстане из-за морозов до -40 °С на выходные было объявлено штормовое предупреждение. Это уже второе штормовое предупреждение об аномальных морозах в республике за неделю.

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные.