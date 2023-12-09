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Рабочим в Киеве пришлось отпилить копыта у памятника Щорсу

УНИАН: при сносе конного памятника Щорсу в Киеве у статуи отпилили три копыта

Во время демонтажа конной статуи Николая Щорса в центре Киева у нее решили отпилить копыта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

«Во время демонтажа работники выяснили, что копыта невозможно достать из цемента. Было принято решение отпилить три копыта», — говорится в публикации.

Агентство напоминает, что киевский градоначальник Виталий Кличко еще пять лет назад выступал против снесения монумента, называя его «одним из красивейших памятников в Европе».

Демонтаж памятника советскому деятелю времен Гражданской войны Николаю Щорсу начался утром 9 декабря. Предварительно с него был снят охранный статус. Монумент планируется переместить на хранение в Государственный музей авиации Украины им. А.К. Антонова.

Памятник был установлен в 1954 году в рамках празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.

18 ноября сообщалось, что в Одессе вандал облил памятник Пушкину краской.

4 ноября в Киеве сняли советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы над Германией.

Ранее в Чернигове решили убрать цитату Горького с памятника украинскому писателю.

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