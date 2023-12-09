Врач призвала использовать солнцезащитные средства зимой

Врач-дерматолог Полина Ражева в беседе с RT напомнила о необходимости использовать солнцезащитные средства для кожи зимой.

«Вы обезопасите кожу от агрессивных солнечных лучей, ведь интенсивное воздействие солнца ускоряет процесс старения и повышает риск онкологических заболеваний кожи», — сказала врач.

Специалист отметила, что на состояние кожи в холодное время года оказывают влияние не только погодные условия, но и воздух в помещениях, который из-за горячих батарей становится суше.

«Если кожа рук и лица склонна к сухости, лучше добавить в свой повседневный уход кремы с липидами, среди которых минеральные масла, парафин, воск, вазелин, силиконы. Они препятствуют чрезмерной потере влаги», — отметила она.

Эксперт порекомендовала наносить на кожу лица средства с такими компонентами, как керамиды, сквалан, растительные масла, гиалуроновая кислота и глицерин, так как они увлажняют кожу, помогая ей сохранять устойчивость к внешним воздействиям.

«От агрессивных очищающих средств стоит отказаться: они могут дополнительно сушить кожу», — добавила Ражева.

Дерматолог пояснила, что такие продукты очищают лицо «до скрипа».

До этого дерматолог, косметолог, лазеролог, член объединения специалистов в эстетической медицине Наталья Рудыка посоветовала в рацион питания для улучшения состояния кожи лица включать достаточное количество продуктов, в которых есть белки, жиры и углеводы.

Ранее россиянам рассказали как ухаживать за волосами в холодное время года.