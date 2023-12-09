Власти Украины ожидают напряженные недели для энергетики

Энергетические системы Украины ждут одна-две напряженные недели, особенно при низких температурах. Об этом заявил в эфире украинского телемарафона председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«У нас впереди одна-две еще такие напряженные недели могут быть потенциально, особенно если температуры будут низкими», — сказал Кудрицкий.

По его словам, ближе к Новому году потребление электроэнергии уже будет падать.

8 декабря «Укрэнерго» сообщило, что из-за рекордно высокого энергопотребления Украина вынуждена второй день подряд запрашивать аварийную помощь из Румынии и Польши.

До этого минэнерго Украины сообщало, что в одной из прифронтовых областей страны повторно повредилась тепловая электростанция в результате взрыва.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.