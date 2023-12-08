Россиянина обвинили в совращении школьниц, но его жена все отрицает

Под Волгоградом мужчину обвинили в совращении двух девочек, одна из которых приходится ему падчерицей, но супруга россиянина все отрицает. Об этом сообщает V1.RU.

По информации издания, весной этого года мужчину задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, россиянин совершил в отношении своей падчерицы и ее одноклассницы насильственные действия сексуального характера.

Однако его супруга все отрицает. Женщина утверждает, что ее и дочь заставили подписать бумаги под давлением. По ее словам, возлюбленного могли оклеветать ее мать и брат.

Сообщается, что мужчине уже предъявили обвинения по уголовному делу — они строятся на подписанных под давлением показаниях супруги и девочки. При этом адвокаты россиянина просили привлечь к делу свидетелей, которые могут подтвердить, что обвиняемый не находился рядом с ребенком в момент предполагаемого совершения преступления, но им отказали.

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