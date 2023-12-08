Кириенко отметил вклад «Мастерской новых медиа» за роль в информвойне против России

Российские медийщики, которые создают вдохновляющий, добрый контент и проекты, находятся на передовой информационной войны, от их профессионализма и сплоченности зависит успех в борьбе за умы молодых россиян. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе общения с выпускниками «Мастерской новых медиа».

По его словам, мастерская формирует кадровый резерв президента России в сфере новых медиа. Он отметил значимость российских медиатехнологов в информационной войне против России.

«Мы должны понимать, что информационно-психологическая война, война смыслов будет самой долгой. В информационной войне вы на передовой, это ваша, наша с вами передовая, не менее важная, чем передовая у парней-героев на линии боевого соприкосновения», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что противник направит основные силы и ресурсы на информационно-психологическую войну. По его словам, в настоящее время в стране существуют огромный запрос на квалифицированных специалистов в сфере медиа.

«Вы мощная серьезная сила, сам авторитет «Мастерской новых медиа» подтверждается тем, что у нас уже более 10 тыс. заявок на обучение от профессионалов отрасли», — обратился к выпускникам Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации президента также заявил о важности системы взаимопомощи, горизонтальных связей, которая есть у медиатехнологов мастерской.

«Мы всегда стараемся уделить достаточное количество внимания во всех программах кадрового резерва президента, одним из которых является и «Мастерская новых медиа». Важно, чтобы вы максимально использовали это взаимное плечо», — добавил он.

Кроме того, Кириенко поздравил обладателей премии «Мастерской новых медиа», которая второй год вручается за вклад в развитие сферы новых медиа в России. Также были отмечены лидеры клубов и направлений по развитию сообщества медиатехнологов мастерской.

Напомним, «Мастерская новых медиа» – федеральная образовательная программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество медиаспециалистов, работающих в области новых медиа, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду страны, реализует полезные медиапроекты, отражает внешние информационные угрозы.