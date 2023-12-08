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Младенца нескольких часов от роду похитили из отделения для новорожденных

Неадекватная женщина похитила новорожденного из больницы на севере Германии

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Shutterstock

В Германии ребенка похитили из неонатальной палаты. Об этом пишет Bild.

Похищение новорожденного зафиксировали в больнице города Хузум на севере страны. 7 декабря около 17:30 медсестра сообщила об исчезновении из неонатального отделения младенца, который родился утром того же дня.

Через несколько часов ребенка нашли в квартире 36-летней местной жительницы. По данным полиции, в момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии. Похитительницу вычислили, проверив список дневных посетителей клиники. Ее арестовали и отправили на психологическую экспертизу.

Младенца, найденного в ее квартире, подвергли медицинскому осмотру и вернули обеспокоенным родителям в родильное отделение. Сейчас правоохранители выясняют, как посторонней женщине удалось похитить мальчика из палаты для новорожденных.

Ранее житель Челябинска похитил новорожденного ребенка у своей знакомой.

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