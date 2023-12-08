Москвичам пообещали новые снежные рекорды в декабре

На следующей неделе морозы начнут постепенно покидать столичный регион, однако на смену им придут новые снегопады. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура будет постепенно приходить в норму. Однако осадки будут продолжаться, в декабре тоже будем ставить рекорды по снежному покрову», — рассказал метеоролог.

По его словам, в предстоящие выходные в Москве и Московской области температура воздуха будет держаться на отметке 10-14 °C, однако уже в начале следующей недели можно ожидать ослабления морозов и новых осадков.

Накануне в Тюмени отменили занятия в школах из-за морозов. По данным Gismeteo, утром 7 декабря столбик термометра показывал -35 °С. По ощущениям было -45 °С. При этом скорость ветра составила 3 м/с.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова до этого сообщила, что новогодние праздники в Москве будут снежными. Метеоролог сравнила снежный и холодный декабрь текущего года с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах. Тогда, напомнила она, холода держались на протяжении всего месяца, а канун Нового года был морозным и снежным.

Ранее метеоролог предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.