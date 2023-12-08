Яндекс Такси в декабре снизит комиссию и добавит бонусов водителям

Яндекс Такси существенно увеличит совокупные вложения для привлечения водителей в декабре, сообщает пресс-служба компании.

Вложения превысят 4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в декабре прошлого года.

В сумму вложений включены бонусы, обеспечивающие дополнительный доход водителей. Например, за выполнение определенного количества поездок.

Также Яндекс Такси временно откажется от части комиссии в пользу водителей.

Эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов в разы превышает число доступных водителей поблизости.

По оценкам аналитиков Яндекс Такси, комиссия может снизиться в 20% от всех поездок, за счет чего водители смогут больше на них заработать.

В компании считают, что предложенные меры стимулируют приток новых водителей в отрасль и помогут сдержать темпы роста цен.

Ранее в Яндекс Такси назвали нехватку водителей основной причиной роста цен.

«На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками. Так, часть водителей покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание», – сообщала компания.

По данным Яндекс Такси, отрасли необходимы еще 80 тыс. водителей, чтобы сбалансировать спрос и предложение, а также нормализовать цены.