Россиянин попытался починить электросамокат и устроил пожар в квартире

В Краснодаре мужчина получил серьезные ожоги после того, как попытался сам починить электросамокат. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

После того, как устройство оказалось в руках у россиянина, аккумулятор внезапно загорелся. Мужчина оперативно вызвал пожарных и сам эвакуировался из квартиры на балкон, так как из-за паники перепутал его с выходом.

«На дым отреагировал установленный в жилье автономный пожарный извещатель. Его пронзительный звук стал сигналом к эвакуации для соседей», – сообщается в публикации.

Пожарные потушили возгорание на площади 20 квадратных метров. Они также сняли хозяина помещения с 45-метровой высоты.

В МЧС напомнили, что ремонт техники нужно доверять только специалистам.

Ранее в Краснодаре подростки на электросамокате врезались в коляску с ребенком.