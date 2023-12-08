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Задержан гендиректор «Железных дорог Донбасса»

В ДНР задержали главу «Железных дорог Донбасса» за злоупотребление полномочиями

Генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» задержан в Донецке. Об этом РИА Новости сообщили в УФСБ РФ по Донецкой народной республике.

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«Задержанный, вопреки интересам государственной службы, реализовал незаконную схему передачи госимущества в безвозмездное пользование третьим лицам», — отметили в ведомстве.

Оперативные материалы передали в Следственное управление СК Российской Федерации по ДНР для принятия процессуального решения.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ задержала исполнителя произошедшего в конце ноября теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По информации силовиков, теракт подготовили специальные службы Украины. Он был направлен на уничтожение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали на территории Омской области 52-летнего гражданина Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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