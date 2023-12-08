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В Торецке сообщили о приостановке работы шахты

Минэнерго Украины сообщило о повреждении шахты «Торецкугля»

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Shutterstock

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении шахты «Торецкугля». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Есть существенное повреждение оборудования. Работа шахты остановлена», – заявили в украинском министерстве энергетики.

Уточняется, что торецкая шахта обесточена, а государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) проводит обследование для уточнения объемов повреждений.

До этого мэр Иван Приходько заявил, что шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, после обстрела городского поселка шахты «Кочегарка» зафиксированы повреждения нескольких домов, добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся совершить нападение под Горловкой в ДНР.

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