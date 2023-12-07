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ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Насчитали 10 прилетов», — написал он.

По словам чиновника, два домовладения получили повреждения. Он отметил, что власти окажут помощь собственникам в восстановлении и ремонте.

Ранее правительство Курской области сообщило, что украинские спецслужбы атаковали чаты школ сразу нескольких российских городов, включая Курск. Отмечается, что для психологического эффекта выбраны школьники, так как такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся. Власти призвали не поддаваться на уловки, сохранять спокойствие и не распространять сообщения из данных каналов.

До этого Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. Он указал, что всего было зафиксировано восемь «прилетов».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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