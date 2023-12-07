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Двух тяжело раненных при стрельбе в Брянске школьников планируют доставить в Москву

«112»: двух тяжело раненных в брянской гимназии школьников доставят в Москву

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Надежда Михеева/ТАСС

Двух учеников гимназии в Брянске, которые были тяжело ранены при стрельбе в учебном заведении, планируют доставить в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, у одного из них диагностировано огнестрельное ранение предплечья, коленного сустава и грудной клетки. У другого — ранение плеча и грудной клетки, а также травматический шок 1-ой степени, он находится в реанимации после операции.

7 декабря восьмиклассница пронесла на территорию брянской гимназии №5 огнестрельное оружие, впоследствии открыв огонь по своим одноклассникам и находившимся рядом людям. В Минздраве заявили, что одного раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также госпитализация понадобилась пятерым пострадавшим. Еще двоих человек, включая устроившую стрельбу ученицу, спасти не удалось.

До этого СК РФ показал кадры с работой следователей в гимназии Брянска после стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.

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