Жертвами стрельбы в Невадском университете стали три человека

Американская полиция сообщает о том, что три человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в Невадском университете в Лас-Вегасе. Об этом пишет Reuturs со ссылкой на сообщение правоохранителей в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что неизвестный отрыл стрельбу. Уточняется, что он уже скончался, но причина его смерти не раскрывается. Полиция указала, что в настоящее время нет никакой угрозы, но мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Накануне СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США.

В сообщении полиции говорится: «Согласно данным наших следователей на месте происшествия, имеется три погибших и еще один пострадавший, находящийся в критическом состоянии в местной больнице».

До этого в США произошел другой инцидент, где в результате взрыва в пригороде Вашингтона были ранены полицейские. Взрыв фактически уничтожил двухэтажное жилое здание.

Ранее в США неизвестный открыл огонь по отмечавшим Хэллоуин.