Утвержден новый стандарт по укрытиям в заглубленных помещениях

С 1 марта 2024 года вступит в силу новый национальный стандарт, который устанавливает требования к заглубленным помещениям для укрытия населения. Это касается парковок торговых центров, новых станций и тоннелей метро, пишет РИА Новости.

Основные конструкции таких сооружений должны быть из негорючих материалов.

Стандарт был утвержден приказом Росстандарта и называется «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования». Он разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Документ рекомендует отдавать предпочтение зданиям, которые используются постоянно людьми, таким как жилые дома, офисы и торговые центры. При приспособлении таких помещений должны учитываться их использование в мирное время для экономических нужд или обслуживания населения. Основные строительные конструкции должны быть несгораемыми.

Стандарт также содержит требования к инженерным системам жизнеобеспечения в укрытиях, таким как вентиляция, водоснабжение, канализация и электроснабжение. Он также определяет необходимую площадь на одного укрываемого человека в зависимости от особенностей населения. Рекомендуемая продолжительность пребывания людей в заглубленных помещениях — до 12 часов.

Местоположение заглубленных укрытий должно исключать возможность затопления ливневыми, паводковыми и грунтовыми водами, а также жидкостями из разрушенных резервуаров и трубопроводов.

Подготовкой укрытий будут заниматься органы исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований.

Новый стандарт предлагает новые подходы к защите населения, не работающего в организациях, отнесенных к категории по гражданской обороне. Он также учитывает изменения в подходах к эвакуации населения, чтобы обеспечить безопасность людей, оставшихся в местах постоянного проживания. Применение такого стандарта позволит повысить уровень защиты населения от обломков строительных конструкций.

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