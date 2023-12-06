Россиянка сорвалась со стометрового обрыва в горах

В Гумбетовском районе Дагестана женщина сорвалась с обрыва во время прогулки в горах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

51-летняя жительница Гумбетовского района Дагестана вышла на прогулку днем 5 декабря и пропала.

Родственники россиянки, обеспокоенные ее долгим отсутствием, обратились в правоохранительные органы, они сообщили, что женщина имела проблемы со здоровьем и надолго одна не оставалась.

На поиски выдвинулись всем селом, обнаружить пропавшую удалось только вечером, женщину нашли на окраине села Унти. По предварительной информации по неосторожности она упала с обрыва высотой около ста метров, спасти ее не удалось.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.