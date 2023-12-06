Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инфекционист назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы населения

Врач Тимаков: микоплазменная инфекция опасна для пожилых, детей и курильщиков

close
100%
Flavio Lo Scalzo/Reuters

Некоторые группы населения особенно уязвимы перед распространяющейся микоплазменной инфекцией. В их числе – женщины после беременности, пожилые и люди с низким иммунитетом, рассказал RT врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Также в группу риска входят курильщики и пациенты с гормональными нарушениями, добавил врач.

В целом эта инфекция не новая – на была всегда, особенно часто регистрировалась осенью и в детских коллективах, отметил Тимаков.

«Инфекция является специфической, внутриклеточной, на нее обычные антибиотики не действуют, — подчеркнул он. — Должны быть специальные антибиотики отдельных групп, это, например, макролиды».

Так как инфекция внутриклеточная, зачастую она протекает в вялотекущем режиме и вызывает у детей длительные изменения со стороны бронхолегочной системы, предупредил врач. К примеру, часто у детей она вызывает обструктивные бронхиты и в некоторых случаях переходит в пневмонию.

При выявлении заболевания в коллективе или даже подозрении на нее всех нужно сажать на карантин и проводить дополнительные исследования, считает Тимаков. Он также посоветовал сдать мазки на микоплазменную инфекцию при длительном кашле, частых заболеваниях и изменениях со стороны респираторного тракта. Это, по мнению инфекциониста, позволит вовремя пролечить инфекцию.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о начале регистрации случаев заболевания микоплазменной инфекцией, заверив, что пока тяжелых форм у заразившихся не наблюдается. Также болеют жители Китая, Германии, Италии, США, Франции, подробности – в материале «Газеты.Ru». В Минздраве ситуацию с заболеваемостью назвали управляемой.

Специалист по особо опасным инфекциям ранее объяснил, чем опасна микоплазменная инфекция.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами