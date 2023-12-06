Инфекционист назвал уязвимые перед микоплазменной инфекцией группы населения

Некоторые группы населения особенно уязвимы перед распространяющейся микоплазменной инфекцией. В их числе – женщины после беременности, пожилые и люди с низким иммунитетом, рассказал RT врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Также в группу риска входят курильщики и пациенты с гормональными нарушениями, добавил врач.

В целом эта инфекция не новая – на была всегда, особенно часто регистрировалась осенью и в детских коллективах, отметил Тимаков.

«Инфекция является специфической, внутриклеточной, на нее обычные антибиотики не действуют, — подчеркнул он. — Должны быть специальные антибиотики отдельных групп, это, например, макролиды».

Так как инфекция внутриклеточная, зачастую она протекает в вялотекущем режиме и вызывает у детей длительные изменения со стороны бронхолегочной системы, предупредил врач. К примеру, часто у детей она вызывает обструктивные бронхиты и в некоторых случаях переходит в пневмонию.

При выявлении заболевания в коллективе или даже подозрении на нее всех нужно сажать на карантин и проводить дополнительные исследования, считает Тимаков. Он также посоветовал сдать мазки на микоплазменную инфекцию при длительном кашле, частых заболеваниях и изменениях со стороны респираторного тракта. Это, по мнению инфекциониста, позволит вовремя пролечить инфекцию.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о начале регистрации случаев заболевания микоплазменной инфекцией, заверив, что пока тяжелых форм у заразившихся не наблюдается. Также болеют жители Китая, Германии, Италии, США, Франции, подробности – в материале «Газеты.Ru». В Минздраве ситуацию с заболеваемостью назвали управляемой.

Специалист по особо опасным инфекциям ранее объяснил, чем опасна микоплазменная инфекция.