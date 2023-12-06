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Посадившим самолет в поле пилотам предложили уволиться

«Известия»: пилотам, посадившим самолет в поле, предложили уволиться

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ГУ МЧС России по Новосибирской области/РИА Новости

Посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на родственников летчиков.

Родственники Сергея Белова и Эдуарда Семенова сообщили, что командир эскадрильи от имени руководства компании предложил пилотам уволиться по собственному желанию без объяснения причин. Оба пилота отказались от увольнения.

На данный момент официально «Уральские авиалинии» не подтвердили эту информацию.

12 сентября Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна. Однако другие пилоты в комментарии «Газете.Ru» усомнились в профессионализме коллег.

До этого в Следственном комитете сообщили подробности насчет самолета, севшего в поле под Новосибирском.

Ранее сообщалось, что явилось причиной инцидента с Airbus A320.

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