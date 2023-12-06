В Бурятии объявили лавинную опасность

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В соответствии с данными Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 6 декабря 8:00 (3:00 мск) до 7 декабря 8:00 (3:00 мск) в Северо-Байкальском районе республики Бурятия возможны сходы снежных лавин.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и посетителям региона быть осторожными. Важно не выходить на туристические маршруты, которые находятся в зонах, где есть опасность образования лавин, подытожили специалисты.

В этом году снегопады в Европе уже привели к перебоям с транспортом и электричеством. В Швейцарии и Австрии заявили о высокой угрозе схода лавин из-за сильного снегопада.

В Чехии сообщили, что основная автомагистраль D1 и несколько других дорог оказались заблокированы на протяжении нескольких часов, движение поездов и публичного транспорта было приостановлено или отменено, без электричества остались 15 тыс. домов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.