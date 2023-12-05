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ФАС оштрафовала владельца Telegram-канала за нарушение закона о рекламе

ФАС оштрафовала владельца Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» за рекламу

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Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила административный штраф на владельца Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» за неправильно размещенную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«Установлено, что в период с 2 по 12 сентября в Telegram-канале опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки. В связи с этим, комиссия управления признала рекламу ненадлежащей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ответственность за отсутствие пометки предусмотрена ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).

До этого сообщалось, что ФАС нашла нарушения при рекламировании лекарства «Тыквеол». По данным ведомства, баннер с рекламой разместили на сайте без предупреждения о противопоказаниях и необходимости ознакомиться с инструкцией. Наказание за это грозит двум компаниям, одна из которых — «Яндекс».

Ранее «Уральским авиалиниям» запретили оказывать допуслуги без согласия пассажира.

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