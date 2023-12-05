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Нижегородская квартирантка съехала вместе с вещами собственника на 40 тыс. рублей

Mash: в Нижнем Новгороде квартирантка съехала, прихватив вещи собственника

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде женщина съехала из съемной квартиры вместе с вещами собственника на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, нижегородец сдал однокомнатную квартиру 35-летней женщине с ребенком. Квартирантка часто задерживала оплату. Сообщается, что она также выпивала и грубила соседям.

Позже арендодатель узнал, что долг за коммунальные услуги в квартире достиг 12 тысяч рублей. Он попросил квартирантку оплатить задолженность, но она отправила ему лишь половину суммы, а затем добавила мужчину в черный список.

После произошедшего женщина быстро съехала, взяв с собой находившиеся в квартире мебель и технику. Арендодатель по факту произошедшего обратился в полицию.

Ранее женщина угнала грузовик с 10 тыс. пончиков внутри.

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