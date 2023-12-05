Председатель ВС РФ заявил об уменьшении числа арестов предпринимателей

Верховный суд РФ уделяет повышенное внимание ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

По его словам, в 2023 году суды арестовали на 6% меньше фигурантов уголовных дел, чем годом ранее, а также отказались отправлять в СИЗО каждого пятого предпринимателя.

Лебедев отметил, что за 9 месяцев 2023 года мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судами в отношении 61 тыс. 993 человек.

«Судами удовлетворено более 130 тыс. ходатайств о продлении срока содержания под стражей – на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%», — сказал он.

Председатель ВС напомнил, что 24 октября 2023 года Госдумой в первом чтении принят законопроект, внесенный ВС РФ и направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и фигурантов, страдающих заболеваниями.

«По уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности судами рассмотрено 260 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу — удовлетворено 213 ходатайств или 82%, а в удовлетворении 47 ходатайств или 18% отказано», — указал Лебедев.

Он добавил, что с 13 ноября этого года по законодательной инициативе ВС РФ в УПК РФ предусмотрены критерии осуществления предпринимательской деятельности, что позволит исключить необоснованные отказы в применении исключительного порядка избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.