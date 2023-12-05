Огромный паук-охотник устроил логово и отложил яйца в комнате женщины

В Австралии паук-охотник устроил логово и отложил яйца в комнате женщины, пишет Daily Mail.

Как рассказала Кристи Гриффин, пауки-охотники всегда пугали ее своими размерами, поэтому когда она увидела одного из них с своей спальне, то застыла на месте от ужаса. Однако это были еще не все сюрпризы для австралийки.

Позже она заметила, что паук устроил в ее комнате логово и отложил около 10 яиц. Кристи призналась, что у нее не хватило духу выгнать незваного гостя на улицу, поэтому она стала ждать, когда в доме появится пополнение.

«Изначально я собиралась переселить паука, но потом мне стало плохо», — вспоминает женщина.

Несмотря на паука в доме, Гриффин смогла преодолеть свой страх и даже начала помогать членистоногому, принося воду. Однако не все поддержали ее стремление.

«Мои родители живут со мной, и отец не выглядел счастливым», — шутит Кристи.

Австралийка прочитала, что пауки-охотники могут оставаться со своим потомством до полугода, поэтому теперь женщина ждет, когда они разбегутся.

«Так что я увижу, как они растут, а они тем временем смогут ловить для меня мух и комаров», — подытожила она.

Ранее австралиец проснулся из-за огромного паука, забравшегося к нему в штаны.