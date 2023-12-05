Тюменец, которого обманули в Telegram, собирается привлечь к ответственности Павла Дурова

Тюменский правозащитник собирается судиться с Павлом Дуровым, потому что его обманули в Telegram. Об этом сообщает NEFT.

58-летний адвокат искал подработку на сайте вакансий и наткнулся на объявление о занятости, связанной с продвижением криптовалюты. Мужчина общался с потенциальным работодателем в мессенджере, где тот убедил его в прозрачности схемы заработка и объяснил, как можно создать электронный кошелек через бота.

Пострадавший последовал указаниям афериста и лишился более 30 тыс. рублей. После чего юрист решил привлечь к ответственности создателя мессенджера, в котором его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Мужчина считает, что Павел Дуров виновен в том, что создал небезопасное приложение и поэтому не может руководить серьезными проектами.

«Когда я стал разбираться в ситуации, понял, что создать бота там легко может любой пользователь. Вот только идентифицировать владельца бота нельзя, так как нужны персональные данные, а предъявить это Дурову не могут. Пытаются, но он вне российской юрисдикции, так как зарегистрирован в Великобритании, живет в Дубае, а дружит с ФРС американским. Я обратился в полицию Дубая, к службам в Лондоне. Те сказали, что взяли дело на заметку, но нужен запрос от нашего МВД. В нашу полицию тоже заявление написано, возбуждено уголовное дело по статье мошенничество», — поделился тюменец.

Кроме того, мужчина недоволен «сложной системой работы Telegram». По его словам, платформа «работает на мигрирующих серверах» и была задумана так, чтобы к ней нельзя было подступиться при необходимости проверки. Среди претензий россиянина — и личная неприязнь к предпринимателю. Дурова он называет «человеком-ситуацией» и винит в том, что тот сначала продвигает «модные идеи», включая собственную криптовалюту, а затем отказывается от них при утихании общественного интереса.

Мужчина сомневается, что сможет привлечь создателя мессенджера к ответственности, но надеется, что его дело приблизит блокировку Telegram на территории России.

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