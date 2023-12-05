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В Петербурге школьница попала в реанимацию после падения на пакет со спицами

В Петербурге школьница споткнулась и упала на пакет со спицами для вязания

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Петербурге поход в торгово-развлекательный центр закончился для девятилетней школьницы госпитализацией. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в Приморском районе. По словам матери, девочка споткнулась около входа и упала на мешок со спицами, которые женщина купила для вязания.

Медики оперативно доставили ребенка в детскую больницу. Специалисты диагностировали у пациентки травмы правой половины грудной клетки и легкого. Школьницу в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

После инцидента медики сообщили о произошедшем в полицию. Известно, что семья у ребенка полная, на учете не состоит.

Ранее в Москве мужчина нашел иглу размером около трех сантиметров в купленном стейке.

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