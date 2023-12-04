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В Москве заработали праздничные ярмарки

«КП»: праздничные ярмарки заработали в Москве

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Александр Вильф/РИА Новости

В Москве начали работать праздничные ярмарки, на которых можно купить различные елочные игрушки и сувениры, сообщает kp.ru.

Так, на Красной площади возле катка можно приобрести шапки, носки, сувениры и другие товары. В ГУМе продают елочные шары, фигурки и игрушки из лакированного папье-маше и ваты. Кроме того, ярмарка открылась на пятом этаже ЦУМа. Там продаются игрушки ручной работы от российских производителей, шары и фигурки.

«На Кузнецком Мосту зазывалы приглашают в Московский дом художника. Обещают новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Но внутри таких отделов меньшинство. Балом правит выставка пальто и меда, как в провинциальном ДК. <...> Внимания достойны керамические фигурки на елку», — добавили в сообщении.

2 декабря сообщалось, что на Международной выставке-форуме «Россия» зажглась иллюминация из 360 тыс. огней на елях, украшенных в региональных традициях всех 89 регионов страны. Кроме того, 18 Дедов Морозов из разных регионов России собрались на сцене, где Чысхаан — дух зимы в якутском эпосе — передал главному волшебнику страны посох холода, после чего на всех елях Выставки-форума «Россия» зажглась праздничная иллюминация.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ.

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