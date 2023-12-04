Уборщик в стоматологической клинике выдал себя за дантиста и удалил мужчине не те зубы

В Турции уборщик в стоматологической клинике выдала себя за дантиста и удалил мужчине не те зубы, пишет местное издание Hurriyet.

Как пишут СМИ, 42-летний житель Стамбула Хакан Йылдырым позвонил в стоматологическую клинику, чтобы записаться на неотложный прием. На звонок ответил уборщик Джемаль Шенаслан, представившийся зубным врачом. Он записал пациента на вечернее время, пообещав решить проблему.

После краткого осмотра Джемаль сказал мужчине, что ему нужно удалить четыре передних зуба. Хакан заподозрил неладное и начал задавать вопросы, но в ответ «дантист» стал кричать и просить «не учить его работать».

Шенаслан ввел наркоз мужчине, а затем приступил к удалению зубов, настаивая на том, что это необходимо, и заверяя его, что их заменят качественными протезами. После того, как процедура закончилась, Йылдырым пошел в аптеку за лекарствами.

Там мужчина понял, что что-то не так, когда фармацевт попыталась взять с него плату за лекарства. Дело в том, что страховка Хакана должна была покрыть эту стоимость, однако на рецепте, который он принес в аптеку, не было печати врача.

На следующий день Хакан вернулся в клинику, но там уже был другой врач, который первый раз видел мужчину. Турок объяснил ситуацию и сказал, что его оперировал Шенаслан.

«Джемаль — мой уборщик. Он приходит и убирает по вечерам», — ответил врач.

После этого Хакан подал в суд на Джемаля. Уборщик был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за практику стоматологии без диплома, кроме того, он должен будет выплатить пострадавшему $3500.

Ранее стоматолог из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию зубных паст.