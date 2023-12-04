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В Госдуме призвали ввести медосмотры военнообязанных с 14 лет

Депутат Соболев: нужно восстановить систему медосмотров с 14 лет

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В России нужно ввести обязанность прохождения медосмотров с 14 лет, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. По его мнению, это позволит вовремя поправить здоровье военнообязанных граждан, до момента, когда их призовут в армию. Так депутат отреагировал на инициативу Минобороны изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования» россиян.

«В советское время медосмотры были для всех граждан. Помню, когда выдают паспорт в 14 лет, проходишь комиссию на состояние здоровья, тебя ставят на учет в военном комиссариате. В принципе, так и должно быть», — сказал депутат в интервью НСН.

Комментируя инициативу Минобороны, Соболев подчеркнул, что подобная система уже действовала в советские годы. Это будет «восстановление нормального медосвидетельствования», подчеркнул он.

«В советское время был не годен один из 100, все были годны, все служили: студенты и так далее. Вооруженные силы у нас способны были выполнить в любое время любую задачу», — объяснил он свое мнение, добавив, что в условиях сложной военно-политической обстановки нужно вернуть проведение медосмотров с 14 лет.

Такие ранние освидетельствования позволят врачам вовремя дать свои рекомендации человеку при наличии каких-то заболеваний и вылечить его до призыва в армию, считает Соболев.

«В армии, конечно, больные не нужны», — подчеркнул он.

Медики должны ориентироваться на то, чтобы люди были здоровы с детского возраста и могли не только выполнять воинские обязанности, но и полноценно трудиться, отметил Соболев.

«Здравоохранение нужно серьезно улучшать», — заключил он.

Накануне Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. В частности, изменить «организацию проведения медицинского освидетельствования» россиян с заболеваниями, не оказывающими влияния на способность исполнять воинские обязанности. При этом будет учитываться опыт СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, что с 2024 года в России введут медосмотры для работающих граждан.

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