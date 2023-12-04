Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал на соседа с молотком из-за угроз его семье

В Петербурге мужчина с молотком проломил соседу голову из-за угроз его семье

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге разборки между двумя жителями одного подъезда закончились больницей для обоих из них. Об этом сообщает издание «Патрульный Петербурга».

Инцидент произошел в Калининском районе города 3 декабря. Мужчина, вернувшись с работы, узнал от жены и 14-летней дочери, что сосед угрожал им. Петербуржец решил выяснить отношения с соседом и постучался в его дверь. На пороге его встретил агрессивный мужчина с молотком, который сразу набросился на незваного гостя. Завязалась драка, в результате которой пострадали оба соседа. Одному из них диагностировали переломы нижней челюсти, костей носа и травмы головы. Второму — открытую рану головы, ушибленную рану затылочной области от удара арматурой.

Драка происходила на глазах жены и дочери одного из мужчин, которая снимала происходящее на камеру.

Ранее петербурженка послала мужа переставить машину, и он устроил конфликт, взяв топор.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий