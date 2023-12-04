Россиянин напал на соседа с молотком из-за угроз его семье

В Санкт-Петербурге разборки между двумя жителями одного подъезда закончились больницей для обоих из них. Об этом сообщает издание «Патрульный Петербурга».

Инцидент произошел в Калининском районе города 3 декабря. Мужчина, вернувшись с работы, узнал от жены и 14-летней дочери, что сосед угрожал им. Петербуржец решил выяснить отношения с соседом и постучался в его дверь. На пороге его встретил агрессивный мужчина с молотком, который сразу набросился на незваного гостя. Завязалась драка, в результате которой пострадали оба соседа. Одному из них диагностировали переломы нижней челюсти, костей носа и травмы головы. Второму — открытую рану головы, ушибленную рану затылочной области от удара арматурой.

Драка происходила на глазах жены и дочери одного из мужчин, которая снимала происходящее на камеру.

Ранее петербурженка послала мужа переставить машину, и он устроил конфликт, взяв топор.