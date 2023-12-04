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Более 40 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы из-за снегопада более 40 рейсов задержаны или отменены

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Shutterstock

Как минимум 35 авиарейсов задержаны, а пять были отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По последней информации, на 1:37 мск в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов, а четыре были отменены. В Домодедово задержаны четыре рейса, один отменен. В то же время в аэропорту Шереметьево задержаны 20 рейсов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости о предстоящих сильных снегопадах, метелях и температуре до минус шести градусов в Москве в воскресенье.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники привлечены для очистки Москвы от снега.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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