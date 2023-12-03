В 2024 году изменится практика профилактических визитов в социальные учреждения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года в социальные учреждения вместо плановых контрольных проверок будут проводиться профилактические визиты, сообщается на сайте правительства.

«В организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей вместо плановых контрольных проверок в 2024 году будут проводиться профилактические визиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера предпринимается с целью снижения административной нагрузки.

В пресс-службе отметили, что ранее профилактические визиты можно было проводить в государственных и муниципальных школах и детских садах. Благодаря нововведению практика распространится также на поликлиники, больницы, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Профилактический визит займет один день, в его рамках может быть выдано предписание об устранении нарушений.

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