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Жители Петербурга заметили редкое атмосферное явление

«Фонтанка»: жители Петербурга заметили солнечный столб над проспектом Непокоренных

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Свидетелями редкого атмосферного явления довелось стать жителям Санкт-Петербурга. В небе над городом появился световой столб, тянущийся от солнца, сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, на фоне облачного неба проступила ярко-красная вертикальная полоса света. Лучше всего удалось разглядеть оптический эффект жителям проспекта Непокоренных и улицы Турку, говорится в посте.

Отмечается, что световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света.

До этого из-за магнитной бури жители Москвы могли стать свидетелями северного сияния.

В начале ноября в некоторых российских городах можно было наблюдать кроваво-красное северное сияние.

Метеорологи позже объяснили причины редких атмосферных явлений в южных регионах России.

Ранее «Газета.Ru» вспоминала самые необычные оптические чудеса в атмосфере.

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