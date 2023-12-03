Жители Петербурга заметили редкое атмосферное явление

Свидетелями редкого атмосферного явления довелось стать жителям Санкт-Петербурга. В небе над городом появился световой столб, тянущийся от солнца, сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, на фоне облачного неба проступила ярко-красная вертикальная полоса света. Лучше всего удалось разглядеть оптический эффект жителям проспекта Непокоренных и улицы Турку, говорится в посте.

Отмечается, что световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света.

До этого из-за магнитной бури жители Москвы могли стать свидетелями северного сияния.

В начале ноября в некоторых российских городах можно было наблюдать кроваво-красное северное сияние.

Метеорологи позже объяснили причины редких атмосферных явлений в южных регионах России.

Ранее «Газета.Ru» вспоминала самые необычные оптические чудеса в атмосфере.